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Более 100 км дорог до социально значимых объектов отремонтировали в Псковской области

Более 100 км дорог, ведущих к социально значимым объектам региона, отремонтировали в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

При реализации нацпроекта БКД в Псковской области особое внимание уделяется маршрутам, ведущим к социально значимым объектам, отметили в комитете. В 2022 году в порядок привели 11 таких объектов общей протяженностью более 100 км.

В этом году отремонтировали два объекта, ведущих к медицинским учреждениям области. В Пскове отремонтировали Рижский проспект (на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской), который ведет к Псковской детской городской поликлинике.

В Бежаницком и Локнянском районах выполнили ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы - Локня на участке с 69 км по 84 км. Данный объект является одним из подъездов к ФАПу, расположенному в деревне Фишнево.

Отремонтировали шесть объектов, ведущих к образовательным учреждениям области.

В Пыталовском районе отремонтировали несколько участков автомобильной дороги Остров - Вышгородок - граница с Латвийской Республикой, где по пути расположены Вышгородецкая основная школа и детский сад.

В Плюсском районе в порядок привели автомобильную дорогу Заполье – Гдов, где расположена Лядская средняя общеобразовательная школа. В Палкинском районе отремонтировали дорогу Старый Изборск - Палкино - Остров, ведущую к Палкинской средней общеобразовательной школе. В Порховском и Дедовичском районах - несколько участков автомобильной дороги Порхов - Успенье, которая ведет к Центру социального обслуживания Дедовичского района.

В Пскове отремонтировали улицу Труда (участок от дома №4 по улица Труда до улицы Текстильной), где расположена средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева. В Гдовском районе отремонтировали участок от 100 км до 149 км, в том числе мост через реку Куна, где расположена Добрученская школа.

Также в порядок привели дороги, ведущие к туристическим местам.

В Печорском районе в этом году в отремонтировали участок автомобильной дороги Печоры – Залесье – Олохово. Данная дорога ведет к музею-усадьбе народа сето, расположенному в деревне Сигово. В Гдовском районе выполнили ремонт автомобильной дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево. Дорога ведет к деревне Самолва, где расположен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва».

В Пушкиногорском районе отремонтировали участки автомобильной дороги Новгородка - Пушкинские Горы. Дорожный объект ведет к Государственному мемориальному историко-литературному и природно-ландшафтному музею-заповеднику А. С. Пушкина.