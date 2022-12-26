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Более 1600 км дорожной разметки обновили в Псковской области в 2022 году

Более 1600 км дорожной разметки нанесли в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Псковской области в рамках нацпроекта проводится планомерная работа по повышению уровня безопасности дорожного движения и предупреждению аварийности на дорогах.

Одно из мероприятий программы является нанесение горизонтальной дорожной разметки с применением разметочной краски и термопластика. В этом году на автомобильных дорогах регионального значения обновили разметка протяженностью более 1600 км. Для обеспечения безопасности дорожного движения в материалы нанесения разметки применяются стеклошарики со световозвращающим эффектом, которые обеспечивают видимость линий разметки в ночное время. На эти цели направили более 80 млн рублей из областного бюджета.

Еще одним важным направлением этой работы стало освещение дорог. В регионе ведется устройство новых линий наружного искусственного электроосвещения и недостающих тротуаров. В 2022 году выполнили устройство недостающих тротуаров и освещения на автомобильной дороге Ольша - Велиж - Усвяты - Невель в поселке Усвяты протяженностью 0,932 км, а также завершили работы по устройству наружного уличного освещения в Опочке протяженностью 5,88 км.

Кроме того, ежегодно производятся устройство и замена оцинкованного металлического барьерного ограждения вдоль дорог. Так, в этом году на автомобильных региональных дорогах установили 6,718 км «барьерки». Работы выполнили на сумму 21 млн рублей в рамках областного бюджета.

Всего в рамках нацпроекта финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2022 году составило более 180 млн рублей.