Алексей Севастьянов об открытии Троицкого моста: Я очень рад, что стройка не забуксовала

Впечатлениями от открытия технического движения по Троицкому (Советскому) мосту в Пскове поделился председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
По мнению Алексея Севастьянова, возвращение сообщения через мост накануне Нового года как нельзя кстати: «И стоило только пройти и визуально принять работы, открылось движение. Без постановки: включили регулирующие знаки светофоров – и в минуты образовался живой поток автомобилей. Люди проходили, благодарили губернатора, главу города, строителей».
«Даже в такое тяжёлое время мы решаем серьёзные, дорогостоящие вопросы. И страна, и город становятся лучше, комфортнее, жители гордятся Псковом», - отметил Алексей Севастьянов и напомнил, что мост является не только транспортной артерией, но и имеет большое значение для сообщения двух берегов Псковы, где любят отдыхать туристы и горожане.
«Мост замыкает туристическое кольцо. От Кремля теперь можно пройти не только к Финскому парку, но и на Советскую набережную. Без него скучновато было. Теперь здесь будет оживление, мост замыкает пешеходное кольцо отдыха двух берегов Псковы», - добавил Алексей Севастьянов и поблагодарил строителей за быструю и качественную работу.