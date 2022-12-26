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Алексей Севастьянов об открытии Троицкого моста: Я очень рад, что стройка не забуксовала

28.12.2022 16:24|ПсковКомментариев: 0

Впечатлениями от открытия технического движения по Троицкому (Советскому) мосту в Пскове поделился председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Первые впечатления – прекрасные! Я очень рад, что стройка не забуксовала, что, несмотря на различные вызовы, непростую экономическую ситуацию, мост открыли – день в день, как и обещали нам во время летнего контрольного выезда, - отметил Алексей Севастьянов. - Восстановлены перила с чугунным литьём, чугунные опоры освещения сделали на заказ. Думаю, когда работы будут завершены, мы увидим мост, достойный исторического центра Пскова. Да, пока уложен только технический слой асфальта, второй появится с весенними работами, и тогда же закончат вторую пешеходную сторону. Но движение по мосту открыто – и автомобильное, и автобусное, и пешеходное. Для города это событие».

По мнению Алексея Севастьянова, возвращение сообщения через мост накануне Нового года как нельзя кстати: «И стоило только пройти и визуально принять работы, открылось движение. Без постановки: включили регулирующие знаки светофоров – и в минуты образовался живой поток автомобилей. Люди проходили, благодарили губернатора, главу города, строителей».

«Даже в такое тяжёлое время мы решаем серьёзные, дорогостоящие вопросы. И страна, и город становятся лучше, комфортнее, жители гордятся Псковом», - отметил Алексей Севастьянов и напомнил, что мост является не только транспортной артерией, но и имеет большое значение для сообщения двух берегов Псковы, где любят отдыхать туристы и горожане.

«Мост замыкает туристическое кольцо. От Кремля теперь можно пройти не только к Финскому парку, но и на Советскую набережную. Без него скучновато было. Теперь здесь будет оживление, мост замыкает пешеходное кольцо отдыха двух берегов Псковы», - добавил Алексей Севастьянов и поблагодарил строителей за быструю и качественную работу.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #псковское областное собрание #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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