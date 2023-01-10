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Дорогу в Пыталовском районе отремонтируют более чем за 300 млн рублей

Определен подрядчик на ремонт дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок в Пыталовском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта и востребована у местных жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По итогам аукциона выбран подрядчик - ООО «ДорСтройСервис», который приведет в нормативное состояние участок с 112,909 км по 129,224 км. Начальная цена контракта - более 314 млн рублей.

В ходе ремонта рабочие заменят изношенное дорожное полотно, восстановят укрепленную часть обочин и виражей, отремонтируют пересечения, примыкания, съезды, укрепят обочины. Также подрядчик приведет в порядок автобусные остановки: выполнит обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, установит металлические автопавильоны, скамейки и урны. Отремонтирует мост через реку Утроя.

Для безопасности дорожного движения на автодороге запланировано замена элементов существующего барьерного ограждения, а также нанесение дорожной разметки термопластиком и краской. Окончание ремонтных работ – август 2024 года.

В комитете отметили, что дорога относится к IV категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.