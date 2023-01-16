АвтоМир / Дороги

Пешеходные переходы планируют оборудовать на улице Никольской под Псковом

Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения состоялось в администрации Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

«Особое внимание уделили вопросу безопасного проезда в деревню Бабаево через деревню Выбуты. Было принято решение выполнить ряд технических мероприятий для ограничения движения в зимний период. О перекрытии движения на данном участке дороги будет сообщено дополнительно», - рассказали в администрации.

В ходе заседании комиссии обсудили необходимость оборудования двух пешеходных переходов на проезжей части по улице Никольской в деревне Родина от жилых домов к зоне отдыха на противоположной стороне дороги. Принято решение проработать этот вопрос администрацией Завеличенской волости.

Также был рассмотрен вопрос установки искусственных неровностей у ФАПа в деревне Череха.