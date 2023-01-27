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Владимир Кузь о расчистке дорог в снегопады и ремонте Ольгинского моста

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущая Любовь Кузнецова с гостем студии – депутатом Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7, координатором проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», заместителем директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимиром Кузём – обсудила расчистку дорог в снегопады и готовящийся капитальный ремонт Ольгинского моста.

– Европейская зима после рождественских морозов показала вновь, на что она способна. Отдельные участки дорог вовсе не вызывают улыбку. Оценки работы дорожных служб по Пскову и по районам области звучат совершенно разные. Где-то очень неплохо производят зимнюю уборку и содержание дорог, ну а где-то они оставляют желать лучшего. Прошло два месяца зимы, условия были самые разные. Владимир Васильевич, какое отличие от предыдущих зимних сезонов вы можете назвать?

– Зима у нас типично европейская, такая, как у нас каждый год, за исключением, может быть, 2019 и 2020 годов, когда было совсем тепло, и мы помним, что даже на просушку дороги не закрывались. Содержание дорог из года в год объективно становится лучше. Три или четыре года назад жалоб на содержание дорог было гораздо больше. Сейчас региональные, федеральные трассы расчищены очень даже неплохо. Да, на местных дорогах немножко ситуация плачевная. Опять же, здесь сказывается тот момент, когда в какой-то волости нет техники. Потому что главы волостей напрямую заключают договора, где-то техника не успевает, где-то малое количество техники.

Из года в год мы видим положительную динамику по сокращению количества жалоб, по количеству обращений людей. Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор – ред.) недавно анонсировал закупку порядка 20 единиц техники, в том числе грейдеров и КДМок (сокр. от комбинированная дорожная машина – ред.). То есть улучшается ситуация с расчисткой и содержанием дорог. А ведь содержание дорог – не только зима, это и лето. К сожалению, у нас бюджет не очень большой. Не только средств из областного бюджета на содержание дорог хотелось бы больше, но и из муниципальных бюджетов. Они тоже достаточно небольшие, зачастую приходится кроить эти деньги, чтобы пережить зиму. Опять же, у нас есть знаменитый 44-й Федеральный закон, по которому мы в любом случае должны отторговать зимнее содержание дорог. А спрогнозировать количество снега, который выпадет, нереально под 44-й ФЗ. Его может быть 500, а может быть 4000 кубов и больше. Бывает иногда, скажем, вот такие провалы у муниципалитетов, когда они не успели отторговать, а деньги, которые были заложены, уже израсходовали. Но к этому надо относиться с пониманием. В любом случае, где-то, если дорогу не расчистили, в течение суток ее обязательно почистят.

– Весь регион столкнулся с такой ситуацией, когда после 15 ноября начались достаточно плотные снегопады. Вот в тот период времени как раз и пошли жалобы от населения. Чем дальше населенный пункт от областного центра или от районного центра, тем больше жалоб. Видимо существует цикличность в уборке дорог?

– В первую очередь расчищаются дороги, где ездит общественный транспорт. Социально значимые маршруты, социальные учреждения, больницы, школы, садики – в первую очередь будут чистить дороги там. Учитывая, что снег идет постоянно, техника была задействована именно на этих маршрутах. Но нельзя создать такое количество техники, которое одномоментно везде все расчистит. Нужно это понимать. Вот жалобы именно поэтому идут.

– Как выстраивается работа, когда идут интенсивные снегопады?

– Дорожники смотрят и прогноз погоды, и сводку, которую дает наш гидрометцентр. Руководители предприятий на это время мобилизуют весь трудовой коллектив. То есть они работают сутками, реально сутками. Зачастую, если идут обильные снегопады по 2, 3, 4 дня, люди просто валятся с ног от работы. Нужно тоже это понимать, потому что они чистят дороги, они не оставляют город, ведь нельзя этого сделать. Опять же, нужно просто дождаться, доберутся до отдаленных уголков и города, и области, и районов. Действительно, я считаю, что в этом году неплохо справляются с дорожными работами городские службы, по области достаточно в неплохом состоянии дороги.

– Ещё достаточно часто в период интенсивных снегопадов люди жалуются на стыковочные моменты в уборке города или районных центров. Дороги с самым интенсивным движением чистятся в первую очередь. Но ведь есть стыки между дорогами первой и второй категории, второй и третьей, третьей и четвертой. Почему-то эти стыки между дорогами зачищены хуже всего. Почему, на ваш взгляд, мало внимания уделяют именно таким деталям, в которых и скрывается дьявол?

– Это человеческий фактор. Водитель одного предприятия при уборке дороги может чуть побольше взять, другой, соответственно, тоже возьмет другой угол расчистки или разворот на пятачок. Чисто человеческий фактор. Я думаю, что это больше частные случаи, а не массовое явление. На такие частные случаи люди и обращают внимание. Поэтому и складывается впечатление, что стыки как-то не защищены. Зачастую замечал разницу в стыках между двумя районами: в одном районе чуть побольше песка насыпали, соляной смеси, в другом районе меньше – это резко видно прямо по цвету дороги. Но по большому счету людям это просто на контрасте бросается в глаза. Дорога расчищена в любом случае.

– В городе Пскове часты нарекания к расчистке пешеходных переходов и остановочных площадок. Как может быть организована работа подрядной организации, чтобы как можно скорее расчистить эти важные для транспортной инфраструктуры составляющие?

– Это, конечно же, в основном ручной труд. Расчистка любого остановочного комплекса – только ручной труд. Здесь важно просто понимать, какое количество людей есть на предприятии. Опять же, чистят в первую очередь остановки ближе к центру, затем дальше. Но набрать большое количество людей, которые одномоментно смогут выйти на все остановки, экономически невыгодно предприятию. Им же надо зарплату платить, одеть, обучить, выдать инвентарь. Конечно, бригады есть на любом предприятии, они ездят, чистят остановочный комплекс. Что касаемо тротуаров, опять же, техника быстрее чистит широкие тротуары. А у нас есть такие тротуары, где МТЗ не пройдут. Соответственно, это опять ручная работа. Вот и все. Тут важно просто количество людей на предприятии.

– От финансирования и опыта подрядчика зависит, как он выстраивает работу?

– Да, если будет больше денег, он сможет больше нанимать людей. Опять же, мы возвращаемся к бюджету. Мы можем посыпать пескосоляной смесью дороги, что мы сейчас и делаем, а можем лить реагенты, как льют в Санкт-Петербурге или в Москве, если бы у нас был бюджет соответствующий.

– Владимир Васильевич, какую бы вы поставили оценку региональным подрядчиком по зимнему содержанию дорог?

– Отмечу удовлетворительное содержание дорог. Провалов за эту зиму не было. Может быть, где-то по быстроте уборки не отличились, но это опять же из-за обильных снегопадов. У нас достаточно неплохо дороги содержатся, я езжу и в другие регионы периодически. Могу заверить, что у нас очень все неплохо.

– Как выстроены работы в вашем округе – в Псковском и Гдовском районах? Есть ли у вас нарекания к подрядчикам?

– В основном мне поступают жалобы по содержанию Гдовского района, по Псковскому району они есть, но единичные. И отрабатывают Псковский район достаточно неплохо. Что касаемо Гдовского района, жалобы идут от дачников. Они покупают хутор за два километра от региональной дороги или даже местной лесной. И вот начинаются звонки, что не могут проехать на дачу. А мы в первую очередь чистим дороги к населенным пунктам, а потом уже к какому-то конкретному хутору. Понятно, что там тоже люди живут, но нужно просто подождать. А в целом по этим районам дороги содержатся очень хорошо.

– Теперь поговорим про те самые переходы через ноль градусов, про ярко выраженную европейскую зиму, которая пришла после 9, 10 января. Некоторые дороги откровенно посыпались. На многих участках наблюдаются и ямочность, и шелушение, и расползание шва. И что еще хуже, впереди два месяца зимы. Как оцениваете ситуацию на ваш профессиональный взгляд?

– Глобальных проблем на вновь отремонтированных дорогах нет. Ям выше допустимых норм, когда колеса отваливаются, нет. У нас все подрядчики местные, они ездят по этим дорогам, отмечают у себя в голове, что весной там будет гарантийный ремонт. Почему подрядчики не использовали стыковочную ленту? Её не было просто в смете. В следующем контракте, который разыгрывает город и область на региональные дороги, будут использоваться новые технологии. Будут использовать битумную ленту для стыка этих полос. Я думаю, что мы уйдем от того, что стыки будут расползаться.

– А что такое битумная лента? Давайте поясним.

– Лента накладывается не наверх полотна, а на стык. То есть она будет накладываться сбоку, нагреваться, а дальше спайка, она будет препятствовать поступлению воды в этот стык. Мы должны уйти от того, что будет происходить расползание так называемых стыков полотен.

– А почему сейчас ползут? Потому что стыки ничем не соединяются?

– Сейчас после укладки асфальта они поливаются сверху битумом, но битум все равно нагревается, туда попадает вода. Соответственно, она то сжимается, то расширяется - законы физики. Появляются небольшие ямки. Но я еще раз говорю, все подрядчики устранят замечания весной. И я знаю, что Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова – ред.) этому уделяет большое внимание. Планируется совещание по этому поводу. Уже готовится гарантийная работа. Подрядчикам, насколько я знаю, поставлена задача в максимально короткие сроки при наступлении благоприятных погодных условий произвести гарантийный ремонт.

– Владимир Васильевич, вокруг люков я тоже наблюдаю картину, когда потихонечку крошится асфальт и вокруг люка образуются ямы. Это та же самая история, что со швами?

– Дело в том, что при установке люков, при укладке асфальта вокруг них, используется ручная работа, и до конца уплотнить асфальт не представляется возможным. Опять же попадает вода, действуют законы физики. Мы с вами видим итог. Но все эти проблемы везде устраняют весной.

– Большей частью на ситуацию, когда дороги начинают сыпаться, влияет некачественная работа или нетехнологичный ремонт? Может быть, не совсем грамотное содержание или время эксплуатации?

– Здесь все в кучу. Если большие ямы на новых дорогах, то это некачественный асфальт. Но сейчас такого практически нет. Может быть, где-то локально попадается, не исключаю этого. Но в принципе некачественный асфальт – такого сейчас нет. Куча проверяющих организаций, стройконтроль и прочие лаборатории бдят. На этапе контроля такого быть не может.

– То, что происходит сейчас с покрытием Ольгинского моста, это, цитирую классика, наша общая боль - автомобилистов или тех людей, которые передвигаются на общественном транспорте. Мы видим, что покрытие не выдерживает никакой критики и никакой погоды. Конечно, городские власти предпринимают усилия, чтобы те самые огромные ямы, из которых уже торчит арматура, периодически заделывать. Но хватает этого дней на 3-5, не больше. Это происходит из-за состояния всех конструкций Ольгинского моста? Была информация о том, что плохо с гидроизоляцией у инженерного сооружения.

– Давайте скажем объективно, Ольгинский мост нуждается в капитальном ремонте. Не только в замене асфальта. Там нужно и с опорами, и с перекрытием работать. Так же, как ведется работа с Троицким мостом. Все остальное – это было текущее содержание, латание дыр. Город сейчас работает над этим вопросом, и Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор – ред.) прикладывает активные усилия для того, чтобы получить финансирование на капитальный ремонт Ольгинского моста. Но мы просто не можем перекрыть его и капитально отремонтировать. Нужен дублёр, иначе город просто встанет. Борис Андреевич Елкин принял решение: попробовать сделать мост по новой технологии. Это литой асфальт. Та же самое технология, которую применили на Троицком мосту. То есть мы какое-то время выиграем: 3-4-5 лет.

– Владимир Васильевич, объясните, что это за технологии?

– Принцип такой: покрытие снимут до основания моста, до плиты, и зальют вот этот литой асфальт. В Псковской области никто не использует эту технологию, потому что она достаточно дорогостоящая. И все дороги делать из этого литого асфальта – не хватит никакого бюджета. Естественно, он стоит на порядок дороже, чем обычный асфальт. Из Санкт-Петербурга приедут специалисты, есть специализированные организации, которые занимаются именно литым асфальтом. Это специальная установка. Они приезжают прямо на место, варят этот литой асфальт, и сразу на месте его заливают. Сложная технология и по температуре, и по рецептуре. То есть достаточно трудоемкая работа. Весной город наш хочет залить этот литой асфальт и сверху 5 сантиметров обыкновенного асфальта. То есть, в принципе, мы должны уйти от того, что мы видим ежегодно, когда солнце нагревает поверхность моста, когда там каша, гудрон летит на колеса, машины все черные. Весной планируется провести данные работы.

– Владимир Васильевич, с такой технологией отказа от капитального ремонта моста не будет?

– Естественно, мост нужно ремонтировать, сейчас нужно просто выгадать время. Прежде, чем получить любое финансирование, нужно сделать проект. Он должен пройти государственную экспертизу, потом подать документы либо в правительство, либо в Минтранс на финансирование. Государственная Дума должна утвердить его в бюджете. Эти процедурные моменты занимают очень большое количество времени. И, соответственно, нам нужно понимать, что нам нужен дублер, прежде чем закрывать этот мост, потому что он основной, центральный, без него никак.

Беседовала Любовь Кузнецова