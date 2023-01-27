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Михаил Ведерников о дорожном нацпроекте: На этот год планы ещё амбициознее

Крупнейшие объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Глава региона напомнил, что в 2022 году в порядок привели более 160 км дорог.

«В Гдовском районе отремонтировано 11 км дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево на участке от 0-го до 33-го км. Дорога ведет к деревне Самолва и мемориалу "Александр Невский". Здесь дорожники впервые применяли технологию восстановления изношенных покрытий методом холодной регенерации, чтобы повысить прочность конструкции», - написал губернатор в своём Telegram-канале.

В Печорском районе обновили два участка трассы граница Эстонской Республики – Печоры – Изборск. Здесь проходит большой поток транзитного транспорта, также дорога ведёт к Псково-Печерскому монастырю, уточнил он.

«В Дновском районе завершен капремонт моста через реку Шелонь. Сооружение введено в эксплуатацию на год раньше срока», - подчеркнул губернатор.

В Пскове досрочно завершили реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии, которая стала 4-хполосной. Как заметил Михаил Ведерников, это позволило облегчить непростую дорожную обстановку густонаселенного микрорайона.