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Руководство «Псковавтодора» о новой технике и её возможностях

В декабре 2022 года в автомобильном парке предприятия ГБУ ПО «Псковавтодор» появилась новая техника. В какие районы её направили? Какие есть особенности у данной техники? Какие планы у предприятия по закупке новой техники? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель директора ГБУ «Псковавтодор» Виталий Бондаренко.

Фото: ГБУ ПО «Псковавтодор»

– Виталий Витальевич, в декабре прошлого года автомобильный парк предприятия ГБУ ПО «Псковавтодор» пополнился на 23 единицы техники. Расскажите, пожалуйста, о видах техники и их особенностях.

– Да, за прошлый год автопарк пополнился на 23 единицы техники. 21 единица была приобретена в лизинг и две единицы - за собственные средства. Если говорить подробнее, то это: автогрейдер в количестве пяти штук; один колесный экскаватор; один гусеничный экскаватор; один фронтальный погрузчик; две уборочных машины; одна вакуумно-подметальная машина; одна прицепная подметальная машина; два трактора МТЗ; три «ГАЗели»; один тягач; два полуприцепных самосвала; один каток и две комбинированных дорожных машины.

Особенность данной техники заключается в том, что она используется как на зимнем содержании, так и на летнем. Также данная техника будет использоваться при ремонтах автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении организации.

– В какие районы Псковской области их отдали?

– Данная техника была распределена в филиалы ГБУ ПО «Псковавтодор», расположенные в Псковском, Стругокрасненском, Плюсском, Дновском, Бежаницком, Палкинском, Пушкиногорском районах.

– По каким параметрам выбирались районы?

– При распределении техники, в первую очередь, смотрели на состояние автопарка филиала, а также на категорию и протяженность автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении организации.

– Как отмечалось ранее, большая часть техники взята в лизинг. В чем ее особенность? Какова общая стоимость техники?

– Особенность лизинга заключается в том, что общая стоимость данной техники разбивается на три года в соответствии с графиком платежей, что позволяет единоразово закупать большее количество техники, тем самым минимизировать имеющуюся потребность в дорожной технике.

Общая стоимость техники, приобретенной в 2022 году, составляет порядка 150 млн рублей.

– Хватает ли предприятию такого количества техники для уборки снега в муниципалитетах региона? Планируется ли закупка дополнительных единиц?

– Нет, не хватает, но мы прорабатываем возможность увеличения автомобильного парка организации. Закупка дополнительных единиц техники планируется. На данный момент точное количество единиц не скажу, все будет зависеть от финансирования на приобретение техники в текущем году.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

– Что говорит статистика о вывезенном снеге при уборке? Его было больше или меньше в сравнении с зимой 2021 года?

– Да, зима 2021-2022 года выдалась не простая, но если сравнивать количество вывезенного снега, то его меньше, чем в прошлом году. К сравнению: в прошлом году за период декабря-января было вывезено 20 900 тонн снега, а за аналогичный период этого года - вывезено 11 300 тонн.

– Как в Пскове справлялись с последствиями интенсивного снега?

– С последствиями интенсивного снегопада в Пскове справлялись в круглосуточном режиме с привлечением наемной техники, а также с привлечением техники других филиалов ГБУ ПО «Псковавтодор».

– Сколько единиц техники использовалось для уборки города?

– Для уборки города в пиковые моменты использовалось до 20 единиц техники.

Беседовала Светлана Герасимова