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О ручной уборке снега в Пскове рассказал директор «СитиИнвестГрупп»

О ручной уборке снега на дорогах Пскова рассказал директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин в программе «Кузница» в эфире «ПЛН FM».

Для расчистки пешеходных частей автомагистралей, а также узких тротуаров привлекаются люди, отметил он. Основные комплексы города убираются круглосуточно, поэтому сотрудники компании не могут подстраиваться под уборочную технику, которая курсирует по городу.

«Они заканчивают цикл уборки, и мы посыпаем тротуары заново. У нас большая текучка кадров: порядка 80 человек приходит и уходит ежегодно, не все выдерживают. Нужно понимать, что это высокий физический труд, а также перепады температуры в зимнее время. Было бы намного легче работать с устоявшейся температурой. Мокрый снег тяжелее, что усложняет работу», - прокомментировал Павел Талебин.