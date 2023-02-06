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Капремонт девяти мостов планируют завершить в Псковской области в 2023 году

Капитальный ремонт девяти мостовых сооружений общей протяженностью 442,48 погонных метров планируют завершить в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Завершение работ по капитальному ремонту по нацпроекту планируется на дорогах регионального и местного значения. Среди них:

капитальный ремонт моста через реку Великая на км 9 + 622 а/д Пушкинские Горы - Рождество - Велье в Пушкиногорском районе протяженностью 125,18 погонных метров;

капитальный ремонт моста через реку Идрянка на км 9+550 а/д Толкачево-Себеж-Заситино в Себежском районе протяженностью 30,7 погонных метров;

капитальный ремонт моста через реку Лочкино км 47+700 а/д Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье в Псковском районе протяженностью 29,1 погонных метров;

капитальный ремонт моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе протяженностью 67,2 погонных метров;

начатая в 2022 году реконструкция Советского (Троицкого) моста через реку Пскова на улице Леона Поземского в Пскове протяженностью 65,0 погонных метров.

Кроме того, планируется приступить к капитальному ремонту мостов через реку Череха на км 0+180 а/д Быстроникольское – Черская в Псковском районе, через реку Меленка на км 16+540 а/д Марьино-Заполье-Рошелево в Стругокрасненском районе, через реку Чернея на км 27+000 а/д Толкачево-Себеж-Заситино в Себежском районе и других мостовых сооружений, эксплуатируемых с ограничением по весовой нагрузке.

В 2022 году в порядок привели 292,75 погонных метров мостовых сооружений, добавили в комитете.