Капремонт девяти мостов планируют завершить в Псковской области в 2023 году

Капитальный ремонт девяти мостовых сооружений общей протяженностью 442,48 погонных метров планируют завершить в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Завершение работ по капитальному ремонту по нацпроекту планируется на дорогах регионального и местного значения. Среди них:
Кроме того, планируется приступить к капитальному ремонту мостов через реку Череха на км 0+180 а/д Быстроникольское – Черская в Псковском районе, через реку Меленка на км 16+540 а/д Марьино-Заполье-Рошелево в Стругокрасненском районе, через реку Чернея на км 27+000 а/д Толкачево-Себеж-Заситино в Себежском районе и других мостовых сооружений, эксплуатируемых с ограничением по весовой нагрузке.
В 2022 году в порядок привели 292,75 погонных метров мостовых сооружений, добавили в комитете.