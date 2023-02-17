АвтоМир / Дороги

Псковская область получила почти 750 млн рублей на ремонт дорог

«Благодарю Минтранс и правительство РФ за поддержку», - добавил Михаил Ведерников.

Псковская область получила дополнительное финансирование из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры - 746 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

опрос

Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?