Псковская область получила почти 750 млн рублей на ремонт дорог

Псковская область получила дополнительное финансирование из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры - 746 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
В регионе отремонтируют:
- 7,4 км дороги Нестрино - Остров в Порховском районе;
- 2,8 км дороги Подсевы - Славковичи в Порховском районе;
- Три участка дороги Остров - Новоржев в Островском районе протяжённостью 4,7 км;
- 8 км дороги Остров - Вышгородок - граница с Латвийской Республикой в Пыталовском районе;
- 20 км дороги Дедовичи - Дно - Костыжицы, мост через реку Люта в Дновском районе.
«Благодарю Минтранс и правительство РФ за поддержку», - добавил Михаил Ведерников.
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