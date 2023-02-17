Более 10 километров барьерного ограждения установят на дорогах Псковской области

«Псковавтодор» заказал устройство оцинкованного металлического барьерного ограждения на автодорогах Псковской области. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена составит 40 млн рублей.
Подрядчику предстоит установить 10 302 метра ограждений в Бежаницком, Псковском, Гдовском, Дедовичском, Новоржевском и Пыталовском районах. Устанавливаемое барьерное ограждение должно быть оборудовано световозвращающими элементами КД5-БК2.
Окончание подачи заявок – 28 февраля. Срок выполнения работ – 15 июня.
Список автодорог и протяженность ограждения: