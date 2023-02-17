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Асфальт при съезде с кругового перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной обновят в Пскове

Асфальт при съезде с кругового перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове планируют заменить. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Подрядчик будет перекладывать асфальт. В том году мы заставили их это сделать, пусть не так быстро, как хотелось бы. Там не местный подрядчик, поэтому пришлось с ними провести активную претензионную работу. Благо сейчас есть новый механизм – это банковская гарантия на гарантию», – объяснил Борис Елкин.

Также глава города заметил, что работа ведется со всеми подрядчиками.

«Я не буду называть конкретно улицы. Проблемы есть. Причем это касается всех абсолютно подрядчиков. Я не буду никого сейчас выделять, кто лучше, кто хуже. У всех есть свои проблемы на объектах. Мы уже предварительно собирали подрядчиков. Думаю, будем в преддверии, так скажем, положительной погоды еще собираться, чтобы оперативно устранять недостатки. Сейчас пока нужно устранить хотя бы временно, а потом уже полноценно произвести гарантийный ремонт», – подытожил глава города.