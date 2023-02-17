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Определен подрядчик, который займется изношенными слоями дорог Пскова

Определен подрядчик, который выполнит работы по восстановлению изношенных слоев проезжей части автодорог Пскова. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, была подана только одна заявка на участие в закупке, она соответствует требованиям.

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Планируется заключить контракт с ООО «Дорожник-2010». Стоимость контракта составит 8 млн 805 тыс. 36 рублей.

Компания зарегистрирована в Родине (Псковский район). В 2022 году она ремонтировала дворовые территории многоквартирных домов №6 и №22 по улице Стахановской, в 2021 году - тротуар вдоль дороги от базы «Псковэнерго» до границы с городом Псковом в Завеличенской волости.

Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных, других характеристик надежности и безопасности в пределах установленных допустимых значений, технических классов и категорий дорог.

При необходимости, по согласованию с заказчиком – администрацией Пскова – подрядчик должен применить новые материалы и технологии, повышающие технологичность и качество ремонтных работ.

Окончание ремонтных работ – 31 июля.