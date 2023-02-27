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На четыре балла оценил Станислав Стармолотов уборку региональных дорог во время последнего снегопада

Четыре балла из пяти — такую оценку уборке региональных дорог на прошедших выходных поставил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Учитывая, что вывалилось с неба, очень неплохо, - считает он. - Было нелегко, но глобального коллапса не увидел».

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Недостатки в уборке снега он связывает с нехваткой техники. Выделенный на ее обновление лимит денежных средств не позволяет заменять изношенные единицы в достаточном количестве. В минувшие выходные последствия снегопада на региональных дорогах устраняли не менее 500 сотрудников дорожных служб на 400 машинах — это техника по расчистке, погрузчики, самосвалы.

«Что касается региональных дорог, то в целом неплохая ситуация, исходя из того, какой объем снега выпал. Неприятностей он, конечно, много доставил. Дорожные службы справляются достаточно оперативно», - уверен Станислав Стармолотов.

Он отметил, что 90 из 100 поступающих жалоб касаются уборки муниципальных дорог, за содержание которых отвечают районы и волости. Такую ситуацию он также связывает с финансированием — его лимиты влияют на организацию уборки.

«На расчистке муниципальных дорог сил и средств меньше, там медленнее реагируют — на три балла из пяти», — резюмировал Станислав Стармолотов.