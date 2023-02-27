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Очень много жалоб поступает на содержание дорожной сети Великих Лук – губернатор

Очень много жалоб поступает от великолучан на содержание дорожной сети города. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении, которое опубликовал в своём Telegram-канале.

«Прежде всего, речь о подтоплении дороги под виадуком. Из-за повреждения участка водопровода вышла из строя канализационно-насосная станция на улице Промышленной. В результате на дороге образовался даже не каток, а ледяная полоса препятствий. Чтобы убрать наледь и вывезти снег подрядчику понадобилось несколько дней. Дорога всё это время для многих автомобилей была непроходима. Поступают жалобы и на многострадальный переход. Появились обращения по поводу грязи и скользкого пола внутри», – перечислил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что в обоих случаях городская администрация не принимает необходимые меры.