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АвтоМир / Дороги

Очень много жалоб поступает на содержание дорожной сети Великих Лук – губернатор

04.03.2023 19:35|ПсковКомментариев: 1

Очень много жалоб поступает от великолучан на содержание дорожной сети города. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении, которое опубликовал в своём Telegram-канале.

«Прежде всего, речь о подтоплении дороги под виадуком. Из-за повреждения участка водопровода вышла из строя канализационно-насосная станция на улице Промышленной. В результате на дороге образовался даже не каток, а ледяная полоса препятствий. Чтобы убрать наледь и вывезти снег подрядчику понадобилось несколько дней. Дорога всё это время для многих автомобилей была непроходима. Поступают жалобы и на многострадальный переход. Появились обращения по поводу грязи и скользкого пола внутри», – перечислил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что в обоих случаях городская администрация не принимает необходимые меры. 

«Все обращения я передал комитету по транспорту и дорожному хозяйству, который направил проверку в город. По результатам сформированы рекомендации для администрации Великих Лук. Очень рассчитываю, что их учтут, и нам не придётся использовать дополнительные меры воздействия при участии прокуратуры», – подчеркнул губернатор.

 

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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