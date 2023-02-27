Почти 40 млн рублей готовы направить на ремонт улицы Пригородной и станции Берёзки в Пскове

Ремонт улицы Пригородной и станции Берёзки в Пскове заказала городская администрация. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Фото: Google. Карты
Протяженность ремонтируемого участка - 1,736 км. Подрядчику предстоит уложить нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия проезжей части, организовать зеленую зону, установить искусственную дорожную неровность и плиту перекрытия, уложить водопропускные трубы и нанести дорожную разметку.
Основная цель ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги. Основная задача - устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 36 млн 616 тысяч 149 рублей. Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 27 марта.
Работы необходимо завершить до 29 августа 2024 года.