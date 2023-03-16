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Около 100 км лесных дорог реконструируют в Псковской области

Около 100 км лесных дорог реконструируют в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Глава региона принял участие в заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

В Псковской области в превентивном порядке проведена подготовка к сезонным природным вызовам. Для обеспечения безаварийного пропуска паводка ведется ледовая разведка, определены зоны возможного подтопления.

«Для подготовки к пожароопасному периоду в этом году планируется устроить более 300 км и обслужить свыше 5 тысяч км противопожарных минерализованных полос. Около 100 км лесных дорог реконструируют, еще почти 7 км будет создано для охраны лесов от пожаров. К работе в пожароопасный период готов областной Противопожарный лесной центр, обстановка будет отслеживаться системой видеомониторинга лесных пожаров», - написал Михаил Ведерников.

Органы управления и силы Псковской областной – территориальной подсистемы РСЧС готовы к прохождению весеннего половодья и пожароопасному сезону, добавил он.