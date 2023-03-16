Общество

Локальные подтопления ожидаются во время паводка в Псковской области

139 населенных пунктов в Псковской области находятся в риске подтопления. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты Андрей Бардинов.

Так, на территории региона создан реестр рисков затопления населенных пунктов Псковской области, попадающих в зону затопления, подтопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами.

«У нас определен реестр территории Псковской области, в который входят 20 муниципальных районов, на территории которых расположены 139 населенных пунктов, которые могут быть подвержены подтоплению. На территории данных населенных пунктов проживает, по уточненным данным, 1641 человек. Данный реестр формировался с учетом опыта многолетних наблюдений, а также проведения работ по определению границ затопления, подтопления. При этом следует учитывать характер развития весенних процессов. От того, как будет складываться обстановка, могут возникать локальные подтопления территорий, не входящих в данный реестр», – сказал Андрей Бардинов.

Начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПЛН рассказала, что локальные подтопления бывают каждый год. Чаще всего это обусловлено местными особенностями.

«Есть места, где традиционно образовываются заторы, есть места на изгибах рек, где населенные пункты и деревни подтапливались всегда. Если говорить о предстоящем паводке этого года, то его интенсивность и активность будут определяться конкретными погодными условиями, – уточнила она. – То большое количество снега, которое выпало, сейчас активно тает, ночью подмерзает выделяемая влага, а днем снова тает. Обычно, когда ночью минусы, а днем плюс – паводок проходит очень спокойно в большей части районов, кроме тех традиционных мест подтопления».

По словам синоптика, характер паводка весной этого года определит следующая неделя. Ожидается установление теплой погоды, когда и днем, и ночью будут положительные температуры.

«При осадках, а вероятность есть, в виде дождя может быть резкий рост уровня воды в реках и водоемах. Все будет определять следующая неделя. Вероятность есть, но тем не менее она небольшая, что мы увидим хороший интенсивный паводок», – уточнила Тала Нещадимова.

В Псковской области подготовка к весенним паводкам ведется согласно утвержденным планам.

«К 16 марта мероприятия планов продолжают выполняться. Кроме того, ряд мероприятий будет выполняться со скоростью прохождения весеннего паводка. Мероприятия по смягчению негативного действия прохождения весеннего периода в большинстве случаев индивидуальные для каждого муниципального образования», – объяснил Андрей Бардинов.

Перечень таких мероприятий и порядок выполнения органы местного самоуправления определяют самостоятельно. По силам и средствам, которые используют во время весенних паводков, ежегодно проводят уточнения.

«В этом году мы уточнили группировку сил и средств к 1 марта. В состав группировки у нас входят силы и средства функциональных и территориальных систем РСЧС Псковской области. И в 2023 году группировка сил и средств включает в себя 2597 человек, 1013 единиц техники, 54 плавсредства. В том числе у нас туда входят силы и средства органов местного управления в следующем составе: 884 человека, 348 единиц техники, 34 плавсредства, а также силы и средств от Главного управления МЧС России в количестве 862 человека, 192 единицы техники, 16 плавсредств и два беспилотных летательных аппарата», – привел данные Андрей Бардинов.

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Кроме того, в состав группировки сил и средств входят все средства подразделения МВД России, «Росавтодор», территориальное управления Роспотребнадзора и ряд других организаций.