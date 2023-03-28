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Контракт на завершение Северного обхода Пскова заключат в ближайшее время - Станислав Стармолотов

Контракт на строительство 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова заключат в ближайшее время. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«В ближайшее время будет заключен контракт на продолжение строительства Северного отхода города Пскова», - сообщил Станислав Стармолотов.

Напомним, попытка найти подрядчика для строительства предпринималась осенью 2022 года. Начальная цена контракта составляла 7 млрд 340 млн 503 тысячи 741 рубль 28 копеек, однако желающих заняться объектом найти не удалось.

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Добавим, трасса будет соединять дорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и дорогу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) с мостом через реку Великую.