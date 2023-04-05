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Новые секции светофора появятся на пешеходных переходах в Великих Луках

Новые секции появятся на светофорах на всех регулируемых пешеходных переходах в Великих Луках. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram

«В Великих Луках на всех регулируемых пешеходных переходах будут установлены секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Этот сигнал означает, что на пешеходном переходе, в направлении которого поворачивает водитель, в настоящий момент разрешено движение пешеходов», - рассказал Николай Козловский.

Подрядная организация МУП «ДСУ» уже приступила к монтажу новых секций на светофорах города.

Как пояснил глава Великих Лук, нововведение направлено на повышение безопасности пешеходов при пересечении дорог.