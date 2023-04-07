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Повреждения дороги над подземным переходом в Великих Луках устранят за счет подрядчика

Повреждения дороги над подземным переходом в Великих Луках устранят за счет подрядчика. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«В понедельник, 10 апреля, будет проведено комиссионное обследование повреждённого участка с участием представителей заказчика, подрядчика и муниципальных предприятий "Водоканал" и "Тепловые сети" по определению причин проседания грунта и вопросу устранения недостатков с составлением акта и предписания в адрес подрядной организации с требованием устранить повреждение участка дороги и восстановить асфальтовое покрытие за счёт средств подрядной организации в кратчайшие сроки», - сообщили в администрации.

Там добавили, что для обеспечения безопасности движения автомобилей на указанном участке дороги в месте проседания грунта возле насосной станций на круговом движении на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в ближайшее время установят ограждение.