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На месте провала асфальта над подземным переходом в Великих Луках восстановили движение

Движение по перекрёстку проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках, где ранее провалился асфальт над подземным переходом, полностью восстановили. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

«В связи с завершением работ по устранению повреждения сети на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова, все ограничения на движение транспортных средств, принятые на период выполнения работ, сняты», - сообщили в администрации.

Движение на участке дороги организуется по прежним схемам.

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Напомним, часть дороги перекрыли с 11 апреля для выполнения ремонта.