Ольгинский мост полностью откроют на время закрытия Троицкого - Борис Елкин

Глава города Пскова Борис Елкин дал пояснения по поводу грядущего перекрытия Троицкого моста в своем Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram-канал
«Хочу пояснить по перекрытию Троицкого моста с 10 по 19 мая», - написал Борис Елкин и добавил следующие положения:
- В этот период все четыре полосы Ольгинского моста будут открыты.
- Срок указан с запасом, на случай непредвиденных обстоятельств. «Сделаем все, чтобы закончить раньше», - подчеркнул градоначальник.
- Перекрытие необходимо для укладки верхнего слоя асфальта и обустройства тротуаров.
- Останется благоустроить прилегающую территорию, завершить покраску и сделать архитектурную подсветку.
Напомним, из-за закрытия Троицкого моста в Пскове изменится схема движения автобусов.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?