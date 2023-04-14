Ольгинский мост полностью открыли для движения транспорта в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Видео: Борис Елкин / Telegram
«Вместо разметки пока водоналивные блоки, поэтому будьте внимательны и осторожны. Вторую половину закроем ориентировочно в середине мая, после того, как завершим асфальтирование Троицкого моста», – отметил Борис Елкин.
Напомним, Ольгинский мост - старейшая в Пскове переправа через реку Великую - был наполовину закрыт для автомобилей и пешеходов с 15 марта. Движение в обе стороны осуществлялось по двум оставшимся полосам.
О предстоящем ремонте стоимостью 90 млн рублей глава города Борис Елкин объявил 2 марта. Он сообщил, что на мосту появится сверхпрочный литой асфальтобетон. Его укладка на части Ольгинского моста состоялась 18 апреля.