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Ольгинский мост полностью открыли для движения транспорта в Пскове

Ольгинский мост полностью открыли для движения транспорта в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Видео: Борис Елкин / Telegram

«Вместо разметки пока водоналивные блоки, поэтому будьте внимательны и осторожны. Вторую половину закроем ориентировочно в середине мая, после того, как завершим асфальтирование Троицкого моста», – отметил Борис Елкин.

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Напомним, Ольгинский мост - старейшая в Пскове переправа через реку Великую - был наполовину закрыт для автомобилей и пешеходов с 15 марта. Движение в обе стороны осуществлялось по двум оставшимся полосам.

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О предстоящем ремонте стоимостью 90 млн рублей глава города Борис Елкин объявил 2 марта. Он сообщил, что на мосту появится сверхпрочный литой асфальтобетон. Его укладка на части Ольгинского моста состоялась 18 апреля.