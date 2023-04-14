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Около 13 млрд рублей направят в дорожный фонд Псковской области в 2023 году

Около 13 млрд рублей направят в дорожный фонд Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на сессии Псковского областного Собрания 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что общая протяженность автомобильных дорог регионального значения Псковской области составляет 24 092 км, в том числе: федерального значения – 932 км; регионального значения – 7 908 км; местного значения – 15 252 км.

«В настоящее время в нормативном состоянии находится 3 171 км или 40,1% от общей протяженности региональной сети дорог. Общий объем регионального дорожного фонда на 2023 год составляет 12 млрд 746 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 5 млрд 5 млн рублей, за счет областного бюджета – 7 млрд 741 млн рублей», - сказал Станислав Стармолотов.

Средства регионального дорожного фонда направляются на: региональную сеть автодорог – 9 млрд 635 млн рублей (76% от общего объема); местную сеть автодорог – 2 млрд 700 млн рублей (21%); развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весогабаритный контроль – 309 млн рублей (2%) и прочие расходы – 102 млн рублей (1%). Общий объем средств, предусмотренных на содержание региональных дорог, составляет 2 млрд 262 млн рублей.

Работы по содержанию дорог помимо комплекса текущих мероприятий летнего и зимнего содержания включают в себя работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия (75,116 км), восстановлению профиля гравийных дорог (99,301 км). Кроме того, планируется выполнить работы по ремонту водопропускных труб (48 штук), восстановлению кюветов (118,6 км), вырубке кустарника (93,8 га), установке автопавильонов (49 штук) и установке пешеходного ограждения (по необходимости).

Заключены двухгодичные контракты на содержание региональных дорог заключены в декабре 2022 года. «Псковавтодор» осуществляет содержание дорог в 10 районах в рамках выполнения госзадания, остальные районы области содержат прочие подрядные организации (ООО «Пыталоводорстрой», ООО ДСПМК «Островская», ООО «Порховмелиорация», ООО «ДСК-Себеж» и другие).