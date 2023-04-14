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«Весне дорогу»: как улицы Пскова приводят в порядок

Не успели псковичи оглянуться, как вслед за сугробами по колено и частыми снегопадами в город пришла весна. В Детском парке совсем скоро зацветут тюльпаны, деревья наполнятся листьями. Однако со сменой времен года меняется и спектр деятельности подрядных организаций. Вместо вывоза снега – обеспыливание дорог, вместо обработки противогололедными реагентами – тротуарный пылесос. Как традиционно готовят Псков к весне, узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото, видео здесь и далее: псковский филиал «Псковавтодора»

Традиционно апрель считается месяцем, когда в Пскове во дворах, парках, улицах и дорогах проводится масштабная уборка. Месячник по благоустройству продлится в городе до 15 мая, в нем принимают участие все желающие. Не стоит и забывать о специальных службах, перед которыми с наступлением весны формируют новые задачи. Псковский филиал «Псковавтодор» уже давно приступил к уборке и содержанию подведомственных ему улиц и территорий, перечень которых довольно обширен.

Среди них: улицы Вокзальная, Некрасова, Яна Фабрициуса, Крестовское шоссе, Некрасова, Октябрьский проспект, площадь Героев-Десантников, Октябрьская площадь, площадь Ленина ,площадь у автовокзала, площадь у железнодорожного вокзала, площадь Победы и многие другие.

Как рассказал директор псковского филиала «Псковавтодор» Сергей Пашков, для уборки дорог, тротуаров и остановок привлекается различного вида техника.

«Для уборки дорог, тротуаров и остановок привлекаются вакуумно-подметальная машина на базе КамАЗ, прицепной пылесос, тротуарный пылесос, универсальные дорожные машины со щетками, тракторы, бобкаты. Мы убираем город как днем, так и ночью. При уборке постоянно задействовано два пылесоса для проезжей части, один тротуарный пылесос, две универсальные дорожные машины, два трактора на базе МТЗ, бобкаты, два самосвала. Также для проведения ямочного ремонта струйно-инъекционным методом задействовано 1 - 2 машины», – перечислил технику Сергей Пашков.

Для ручной уборки города задействуют от 15 до 20 человек ежедневно. Рабочая смена у сотрудников псковского филиала длится по 12 часов, есть дневные и ночные смены. Графики смен составляют таким образом, чтобы не нарушать трудовое законодательство, отметил директор филиала.

График уборки улиц дорожники согласовывают с управлением городского хозяйства города Пскова. При его создании учитывается особенность каждой улицы.

«Уделяем внимание всем улицам нашего участка содержания. Бывают ситуации, когда на одну улицу можно зайти с уборкой только днем или ночью из-за припаркованного автотранспорта. Ночью в жилых районах тоже шуметь не особо хочется, поскольку жильцам близ лежащих домов надо отдыхать», – пояснил Сергей Пашков.

Работу по обеспыливанию дорог проводят круглосуточно. На проезжей части, пешеходных дорожках и тротуарах ее проводят с помощью автомашин и механизмов с поливомоечным оборудованием. «При этом для исключения поднятия пыли все универсальные дорожные машины и тракторы подметают только со смачиванием водой щеточного оборудования», – уточнил директор филиала.

Обеспыливание тротуаров и пешеходных дорожек выполняют маленькие пылесосы. Благодаря своему размеру они могут с легкостью убирать тротуары в зауженных местах, не создавая при этом помех для пешеходов.

В организации отметили, что вся уборка Пскова производится согласно графику, а если позволяет погода, может идти и с небольшим опережением.

Светлана Герасимова