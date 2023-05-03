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Более 15 единиц техники ремонтируют дорогу во Владимирском лагере

Ремонт дороги военного городка Владимирский лагерь идет в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, протяженность участка составляет 1,649 км.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонт выполняется силами Псковавтодора. Специалисты завершают устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. В работе задействовано 30 человек и 17 единиц техники.

Впереди планируется провести асфальтирование стоянок для автотранспорта, пересечений, примыканий, съездов, заездных карманов, а также укрепление обочин и оборудование посадочных площадок автобусных остановок. Для безопасности дорожного движения возле Владимирской средней общеобразовательной школы установят искусственную неровность.

Завершение ремонта планируется до конца мая. В июне нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.