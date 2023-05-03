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Дороги ремонтируют в псковском микрорайоне Лепеши

Дороги ремонтируют в микрорайоне Лепеши города Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В этом районе приведем в порядок в этом году более 1,3 км: улицу Лепешинского, проезд до улицы Шелгунова и улицу Солнечную. С нее и начали», – отметил глава города.

Борис Елкин перечислил выполненные работы: выбрали старый грунт, уложили щебень, идет укладка нижнего слоя асфальта. Потом рабочие перейдут к улице Лепешинского. Заменят покрытие проезжей части, тротуаров, бортовой камень, благоустроят зеленую зону.

Для безопасности пешеходов уложат искусственные дорожные неровности.