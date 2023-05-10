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Владимир Кузь: 5-7 дней для укладки верхнего слоя асфальта на Троицком мосту более чем достаточно

5-7 дней для укладки верхнего слоя асфальта на Троицком мосту в Пскове более чем достаточно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Более чем достаточно этого времени, - сказал Владимир Кузь. - Быстрее сделают, быстрее откроют. Там по большому счету за 2 дня можно все уложить».

По мнению депутата, такая спешка в проведении работ не повредит качеству их выполнения: «Смотря где и смотря какой подрядчик, надо смотреть всегда частную историю, где сокращают сроки реконструкции. Здесь, я считаю, на качество это никак не повлияет».

Владимир Кузь призвал горожан с пониманием отнестись к перекрытию движения по мосту. «Постоим немного в пробке, послушаем новости. Надо беречь свои нервы, по итогу мы все получим качественно отремонтированный мост», - добавил парламентарий.

Напомним, на Троицком мосту работает подрядчик ООО «Строительная компания "Балтийский берег"». Срок окончания работ по контракту – 31 июля. Осенью 2022 года мост открыли заранее для удобства граждан, теперь подрядчику предстоит завершить работы, в частности, уложить верхний слой асфальта.

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По словам первого заместителя главы администрации Пскова Ирины Ивановой, финишный слой дорожного покрытия на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в течение 5-7 дней.