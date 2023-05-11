Движение транспорта ограничат в шести районах Псковской области во время проведения ралли

Движение транспорта на Ольгинском мосту в Пскове ограничат до 3 июля

Участки улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов в Пскове закроют для транспорта на три месяца

Маршруты трех автобусов скорректируют в Пскове из-за дорожных работ

Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней