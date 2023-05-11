Движение транспорта ограничат в шести районах Псковской области во время проведения ралли

На территории Пустошкинского, Бежаницкого, Опочецкого, Себежского, Порховского и Псковского районов планируется проведение третьего чемпионата России «Ралли Псков - 2023» с 14 по 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств по некоторым участкам автомобильных дорог.
14 мая с 10:00 до 18:00 а/д «Пустошка – Щукино – Алоль» от деревни Щукино до деревни Красное и от деревни Красное до деревни Забеги Пустошкинского района,
20 мая с 10:00 до 18:00 а/д «Кудеверь – Бардово» от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района,
21 мая с 10:00 до 18:00 а/д «Бежаницы – Кудеверь – Болгатово» – от деревни Духново до деревни Курочкино Опочецкого района,
22 мая с 10:00 до 18:00 а/д «Кудка – Норкино – Камено» от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района,
23 мая с 10:00 до 18:00 а/д «Норкино – Глубокое» от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района,
23 мая с 10:00 до 18:00 а/д «Глубокое - Водобег» от деревни Глубокое до деревни Водобег Опочецкого района,
24 мая с 10:00 до 18:00 58 а/д «Максютино – Родионово» от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района,
24 мая с 10:00 до 18:00 а/д «Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино» от деревни Пожни до деревни Рысцево Порховского района,
25 мая от 10:00 до 18:00 а/д «Середка – Мельницы – Гридино» от деревни Мельницы до деревни Гридино Псковского района,
25 мая от 10:00 до 18:00 а/д «Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы» от деревни Вязки до деревни Смержаха Псковского района.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор