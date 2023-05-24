АвтоМир / Дороги

Устройство водоотводных канав выполняют на дороге в Печорском районе

Подготовительные работы ведутся на автомобильной дороге граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В этом дорожно-строительном сезоне планируется привести к нормативу последние участки трассы общей протяженностью 12 км (км 0+000 – км 4+000, км 4+000 – км 12+000). Здесь проходит большой поток транзитного транспорта, также через трассу проходит маршрут к важным туристическим объектам региона – Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске.

В настоящее время специалисты выполняют устройство водоотводных канав, ремонтируют водопропускные трубы, продолжается фрезерование изношенного дорожного покрытия.

До 20:00 25 мая временно ограничено движение на Прибалтийском шоссе (км 1+950 – км 2+640). Здесь ведется замена крайних звеньев труб, после чего подрядчик приступит к фрезерованию асфальтобетонного покрытия и на этом участке.

Впереди специалистам предстоит выполнить целый комплекс работ: ремонт асфальтобетонного покрытия, восстановление существующей укрепленной части обочин и виражей, ремонт пересечений, примыканий и съездов, водоотвода с проезжей части, а также укрепление обочин и замена элементов существующего барьерного ограждения. Кроме того, ведомостью предусмотрен ремонт автобусных остановок, устройство посадочных площадок с пандусом и тротуаром. В завершение работ будут нанесена разметка краской и термопластиком со светоотражающими стеклошариками.

Смотрите также Движение транспорта ограничат в Печорах на Прибалтийском шоссе

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с «Псковавтодором». Общая стоимость контракта составила 314 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».