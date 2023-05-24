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АвтоМир / Дороги

Обустройство тротуаров начали на улице Труда в Пскове

25.05.2023 17:29|ПсковКомментариев: 0

Ремонт улицы Труда продолжается в Пскове. Объект осмотрели глава города Пскова Борис Елкин и заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«До конца улицы Инженерной выполняют работу. Сейчас начали делать тротуары. У нас большие объемы. На следующей неделе начнут фрезерование проезжей части», – сказал Борис Елкин. 

Игорь Шатурный уточнил, когда начнётся фрезерование проезжей части. Представитель подрядчика сообщил, что работы по данному этапу планируют начать во вторник на следующей неделе. Сейчас уже выполнена установка бордюрных камней. 

Борис Елкин также рассказал, что на данном участке улицы появятся две умные остановки. «Около "Ленты" делаем остановку. Будем менять сообщение», – добавил он. 

Вице-губернатор обратил внимание подрядчика на проведение работ на проезжей части улицы. 

«Надо работать так, чтобы минимизировать дискомфорт для граждан, также и по безопасности движения. Организуйте знаки», – сказал он. 

Подрядчик ремонтирует последний отрезок - от улицы Текстильный до кругового пересечения с улицей Инженерной. Дорожники меняют бордюрные камни, местами убирают старый асфальт. 

Работы должны быть завершены до 25 августа 2023 года. Представитель подрядчика заверил, что к этому моменту работы будут завершены. 

 

Напомним, улицу Труда ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Контракт заключен на два года. В 2022 году году обновляли участок от дома №4 на улице Труда до перекрестка с улицей Текстильной.  

Теги: #ремонт дорог #Запсковье #улица Труда
Источник: Псковская Лента Новостей
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