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Фрезерование дорожного полотна на улице Коммунальной в Пскове начнут 15 июня

Фрезерование дорожного полотна на улице Коммунальной в Пскове начнут 15 июня. Об этом сообщил представитель подрядчика в ходе осмотра объекта 25 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рабочем выезде приняли участие глава города Пскова Борис Елкин и заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный.

«Асфальт на тротуаре уложим в конце следующей недели. Фрезерование начнём с 15 июня», – сказал подрядчик.

Борис Елкин попросил оперативнее работать по устройству асфальта на тротуаре.

Фрезерование дорожного полотна планируют проводить в два этапа: от Юбилейной до Западной, и от Западной до Балтийской

Игорь Шатурный обратил внимание на завершение всех сроков работ. «1 сентября. Договорились», – обратился он к подрядчику.

Дорожники ремонтируют около двух километров дороги, а также восстановят тротуары и зеленую зону на участке между улицами Максима Горького и Юбилейной.

Срок выполнения всех работ – 20 сентября 2023 года. Заказчиком ремонта выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова.

Ремонт улицы Коммунальной на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе дублеров, проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».