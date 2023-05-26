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Работы по созданию «Доступной среды» в Пскове провели по 19 адресам в 2022 году

Работы по созданию «Доступной среды» в Пскове провели по 19 адресам в 2022 году. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Особое внимание мы уделяем обустройству пешеходной зоны. Все реконструкции, капремонты и ремонты дорог включали благоустройство прилегающих тротуаров. В Пскове действует отдельная программа по созданию пешеходных дорожек. Так, более 6 км тротуаров появилось вдоль улиц Советской Армии и Яна Райниса. На существующих тротуарах выполнили понижение бортового камня. Работы по созданию "Доступной среды" проведены по 19 адресам», - сказал он.

Также заключены контракты на строительство свыше 4 км тротуаров по улицах Шоссейной и Ижорского Батальона, будут обустроены тротуары вдоль улицы Новгородской и Рижского проспекта к торговому центру Фьорд Плаза.

«Отдельное внимание уделяем освещению улиц в Пскове. В 2022 году построены новые линии наружного освещения на улицах Алмазной и Железнодорожной. Разработан проект освещения улиц в микрорайоне Паневик (к работам приступили в этом году), а также началось проектирование освещения еще 8 улиц в городе общей протяженностью около 11,5 км», - уточнил Борис Елкин.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволил реконструировать еще один участок улицы Леона Поземского. Вторая очередь проекта предусматривала не только реконструкцию проезжей части и тротуаров, но и обустройство Варлаамовского сквера, а также создание скейт-парка.