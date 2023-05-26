АвтоМир / Дороги

Реверсивное движение на трассе Р-23 Петербург - Псков снимут раньше срока

Реверсивное движение транспорта на мосту в составе трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Лужском районе Ленинградской области отменят раньше срока. Капитальный ремонт переправы на федеральной трассе идет с опережением графика.

Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-Запад», с 29 мая изменится временная схема движения транспорта на 162-м километре трассы Р-23. Подрядчик капитального ремонта моста через ручей Городецкий выполняет работы с опережением графика. Поэтому реверс, введенный в декабре прошлого года, планируют снять. Проезд будет организован по одной полосе в каждом направлении, а скорость машин ограничена 40 километрами в час, пишет 47news.ru.

После капремонта количество полос на мосту увеличится с двух до четырех, проезжую часть расширят с 15,36 до 25,8 метров. В эксплуатацию сооружение введут до конца августа 2024 года.

В Упрдор «Северо-Запад» отметили, что одновременно на трассе Р-23 идет капитальный ремонт на участках с 80-го по 111-й километры и со 157-го по 178-й. Ожидается, что после расширения до четырех полос и разделения встречных потоков пропускная способность дороги вырастет в два раза и повысится уровень безопасности движения.