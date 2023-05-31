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Систему принудительной остановки автомобилей оборудуют в пункте пропуска «Куничина Гора»

По иску Псковской транспортной прокуратуры суд обязал оборудовать пункт пропуска «Куничина Гора» на государственной границе России в Псковской области системой принудительной остановки автотранспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре.

Транспортная прокуратура провела проверку и установила, что многосторонний автомобильный пункт пропуска «Куничина Гора» не оборудован системой принудительной остановки автотранспортных средств, вследствие чего создается угроза состоянию защищенности Государственной границы РФ.

Транспортный прокурор внес представление директору псковского филиала Росгранстроя, однако нарушение не устранили. В связи с этим иск направили в суд. Его удовлетворили в полном объеме.

В транспортной прокуратуре добавили, что в 2022 году суд удовлетворил два исковых заявления псковского транспортного прокурора об обязании Росгранстроя оборудовать пункты пропуска «Убылинка» и «Шумилкино» средствами принудительной остановки автотранспортных средств. Решения суда исполнены в полном объеме.