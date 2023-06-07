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АвтоМир / Дороги

Станислав Стармолотов о ремонте дорог Псковской области в 2023 году

07.06.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Не секрет, что с наступлением лета дорожный сезон у специалистов проходит в самом разгаре. Активные работы дорожники ведут на всей территории Псковской области. Сколько километров дорог планируют отремонтировать в регионе в этом году? Мешает ли погода специалистам? На каких участках дорог работает «Псковавтодор»? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

 

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

– Станислав Янович, расскажите о планах по ремонту дорог в Псковской области на 2023 год.

– В 2023 году планируется выполнить ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию 210 км автомобильных дорог регионального значения, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 146,219 километра. Также в рамках нацпроекта планируется выполнить ремонт 18,636 километра автодорог местного значения.

В 2023 году будут продолжены работы по ремонту (капитальному ремонту) значимых транспортно-востребованных участков региональных автомобильных дорог:

  • Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе (12,639 км);
  • Великие Луки - Усвяты в Великолукском районе (15,3 км);
  • Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе (19,094 км);
  • Порхов - Успенье в Порховском и Дедовичском районах (30,412 км);
  • Пушкинские Горы - Локня в Новоржевском районе (12,151 км).

Планируется завершение работ по капитальному ремонту участков автодорог:

  • Новоржев - Опочка в Опочецком районе (4,781 км) с мостом через реку Кудка;
  • Себеж - Глубочица - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе (2,227 км).

– Дорожный сезон в самом разгаре. На каких объектах дорожники уже приступили к работам?

– Да, активные работы ведутся на территории всей области. Подрядчики работают на автомобильных дорогах:

  • Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе (12,639 км);
  • Великие Луки - Усвяты в Великолукском районе (15,3 км);
  • Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе (19,094 км);
  • Порхов - Успенье в Порховском и Дедовичском районах (30,412 км);
  • Граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск (12 км)

Также «Псковавтодор» ведет работы на объектах нацпроекта: на участках автодороги Псков - Кислово - Палкино и Неелово - Кудина Гора - Печоры, на автодороге Детково - Заянье - Шавково, Остров - Новоржев и другие.

– Какие дороги или участки Псковской области находятся на балансе «Псковатодора»?

– Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Псковской области.

– В рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия» «Псковавтодор» продолжает дорожные работы в Псковской области. В каких районах проводятся работы по данной программе и на какой стадии они находятся?

– По адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия» за счет средств, выделенных на содержание региональных автомобильных дорог, планируется выполнить ремонт 52,534 км, в том числе силами «Псковавтодора» - 27,879 км; силами подрядных организаций – 24,655 км.

В настоящее время завершен ремонт покрытия на автодороге Новоржев - Кудеверь протяженностью 0,614 км; Макарино - Дуброво протяженностью 1,9 км. Выполнен ремонт покрытия на дороге Пушкинские Горы - Носово протяженностью 0,385 км. Ведутся работы по ремонту участка дороги Красногородск - Саурово - Дорохи 2,460 км. Там завершается устройство выравнивающего слоя.

– Какие участки дорог ремонтирует «Псковавтодор» в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»? Сколько километров дорог планируется отремонтировать и где?

– В 2023 году в рамках нацпроекта БКД собственными силами «Псковавтодора» запланирован ремонт 18,866 км автомобильных дорог. Это 7 км автодороги Псков - Кислово - Палкино в Псковском районе и  2,225 км дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры в Печорском районе.

Планируется завершить ремонт с асфальтобетонным покрытием – 3,928 км на дороге Остров - Новоржев в Новоржевским районе. А также отремонтировать несколько дорог с гравийным покрытием, среди них - Детково - Заянье - Шавково, протяженностью 5,713 км в Плюсском районе и другие.

– Как в целом сейчас проходят дорожные работы в области? Мешает ли погода или наоборот благоволит специалистам?

– Дорожные работы ведутся согласно графикам, без отклонения от сроков.

– В ведении «Псковавтодора» три асфальтобетонных завода, расположенных в Псковской области. Как наличие такой инфраструктуры помогает в ремонте дорог? Хватает ли производственной мощности? Или планируется наращивать обороты?

– Асфальтобетонные заводы «Псковавтодора» расположены в Бежаницком, Опочецком и Псковском районах, а изготавливаемые на них асфальтобетонные смеси используются на дорожных объектах по всему региону, в том числе и на участках ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В прошлом году заводы произвели около 80 тысяч тонн асфальта, в этом планируется – более 90 тысяч тонн. К сожалению, в период активной работы на дорогах такой мощности недостаточно. Для удовлетворения всех потребностей по ремонту и строительству в планах приобретение нового асфальтобетонного завода.

Беседовала Светлана Герасимова

Теги: #ремонт дорог #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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