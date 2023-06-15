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Выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия укладывают на дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры

Псковавтодор приступил к замене дорожного покрытия на автомобильной дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе. Уложено более 50% выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонтируемый участок (км 35+566 – км 37+791) проходит по улице Заводской и через квартал Майский в городе Печоры. Дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, через нее проходит дополнительный маршрут к Псково-Печерскому монастырю. В этом году к нормативу будет приведено более 2 км дороги.

Ремонт дороги ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость контракта составляет около 52 млн рублей – средства выделены из областного бюджета.

На объекте задействовано 30 человек и 25 единиц техники. Специалистам предстоит завершить ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части, восстановить укрепленные части обочин, отремонтировать пересечения, примыкания, укрепить обочины, восстановить искусственные неровности и обустроить тротуар.

Также будут выполнены работы по восстановлению существующих остановочных и посадочных площадок. На остановке «Майский» уже произведены демонтаж площадки, разбор старого асфальтобетонного покрытия и бортовых камней, ведется устройство основания под новые бортовые камни.

Срок окончания работ намечен на декабрь 2023 года.

Дорога Неелово – Кудина Гора – Печоры относится к IV категории технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.