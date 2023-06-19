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Подрядчик выйдет на Северный обход Пскова в июле — Станислав Стармолотов

Подрядчик выйдет на Северный обход Пскова в июле, как только получит аванс. Об этом исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Контракт подписан, в июле выплачиваем аванс (часть аванса в рамках лимита этого года), и подрядчик выйдет на объект. Сейчас он восстанавливает геодезическую основу, ведет подготовительную работу с документами», - рассказал Станислав Стармолотов.

Он напомнил, что контракт с подрядчиком - ООО «ЕТС» - заключили еще 7 апреля. Деньги на ремонт в основном федеральные, поэтому перенести выделение средств на более ранний срок не получилось.