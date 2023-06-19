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Владимир Кузь назвал одну из наиболее высокооплачиваемых профессий в регионе

Профессия геодезиста на сегодняшний день одна из наиболее высокооплачиваемых в Псковской области, специалисты получают от 70 тысяч рублей в месяц. Об этом координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Геодезист. Мне кажется, это сейчас в Псковской области самая высокооплачиваемая профессия. Они получают от 70 тысяч рублей. Если геодезист высокого уровня, если он реально разбирается в проекте и может рисовать схемы и выносы точек делать, можно говорить уже о трехзначных цифрах», - рассказал Владимир Кузь.

Он добавил, что в дорожной сфере в целом отмечается дефицит специалистов, при этом зарплата и условия труда там предлагаются достойные.