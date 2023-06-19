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Дорожную разметку на Рижском проспекте в Пскове нанесли с ошибкой

Дорожную разметку на Рижском проспекте в Пскове нанесли с ошибкой, на данный момент она уже устранена. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: «Псков. За рулем» / Telegram

Ранее Telegram-канал «Псков. За рулем» обратил внимание, что на Рижском проспекте у домов №41 и №49 вернули прежнюю разметку – с разрешением поворота налево в обе стороны.

После публикации администрация Пскова сообщила, что это было сделано по ошибке. «Произошла техническая ошибка при выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в администрации.