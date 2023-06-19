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80 дорожных полусфер временно установят перед зданием аэропорта в Пскове

Установка временных дорожных полусфер ведется на привокзальной площади перед зданием международного аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове с целью соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«80 полусфер будут установлены на период до реализации работ по реконструкции привокзальной площади аэропорта в 2023-2024 годах», - отметили в комитете.

Стоянка личного автотранспорта на площади у аэропорта запрещена. Около остановки общественного транспорта и аэровокзального комплекса будет обеспечена зона для посадки/высадки пассажиров.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в комитете.