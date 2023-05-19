Туризм

Пассажиропоток аэропорта в Пскове вырос с 6 до 120 тысяч с 2018 года

Пассажиропоток аэропорта в Пскове вырос с 6 в 2018 году до 120 тысяч в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня. Глава региона заметил, что такую динамику развития отметил даже президент России на их рабочей встрече, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Были, конечно, скептики, которые не верили, в то, что мы сможем сделать современную и удобную транспортную систему в регионе. Например, я лично знаю, что многие работники нашего аэропорта на определённом этапе были уверены, что запуск авиасообщения с Москвой – это не более чем пиар, который скоро закончится. Думаю, сейчас, всем очевидно, что подобный скепсис неуместен», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что с начала текущего года пассажиропоток псковского аэропорта составляет более 50 тысяч, за год планируется преодолеть планку в 150 тысяч пассажиров.

Говоря об итогах работы правительства за последние несколько лет, губернатор также выделил следующие достижения:

Запустили новые региональные объекты здравоохранения: от перинатального центра до инфекционной больницы.

Насытили систему образования новыми школами, «Кванториумами», «Точками роста», причем даже в малых населённых пунктах. К осени планируют достроить учебно-лабораторный корпус ПсковГУ.

При поддержке правительства области открыто немалое число новых современных предприятий: в сферах сельского хозяйства, лесопереработки, обрабатывающей промышленности.

Появились новые монументальные объекты культуры – «Знамя Победы» и «Александр Невский с дружиной».

Уровень госдолга Псковской области снизился с 102% до 70,6%.

Среди всех субъектов Северо-Запада у Псковской области за указанный период самые высокие темпы роста доходов бюджета после Санкт-Петербурга. «Если брать итоговые показатели бюджетов, то в среднем по округу доходы субъектов выросли на 73%. Наш показатель – 96,4%», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«По итогам 2023 года рассчитываем на рост собственных доходов бюджета на уровне 1 млрд рублей. Помните, в начале нашей совместной работы, мы говорили, что нам обязательно нужно совершить наш псковский рывок? Мы его сделали. Вместе», - сказал губернатор.

Запустили первые «Ласточки».

Уже реализованы и реализуются проекты модернизации систем теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Великих Луках, Гдове, Острове и Пушкинских Горах.

За 5 лет благоустроено 549 общественных территорий, построено 4 новых и отремонтировано 45 котельных, проведены реконструкции и ремонты 10 км канализационных сетей, 83 км тепловых сетей, 97 км водопроводных сетей.

Смотрите также Псковская область получила почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка