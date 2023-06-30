Саморез из лежачего полицейского воткнулся в колесо автомобиля под Псковом

Саморезы торчат из искусственной неровности на улице Мира в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщается в группе микрорайона Пскова Борисовичи в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа микрорайона Борисовичи / «ВКонтакте»
«Аккуратнее на дороге из Крестки в Родину, из лежачего торчат саморезы», - сообщил автор публикации.
На опубликованном снимке видно, что один саморез воткнулся в колесо автомобиля.
Изображение: Яндекс
Автор публикации приложил фотографию места, где находится искусственная неровность.