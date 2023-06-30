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Саморез из лежачего полицейского воткнулся в колесо автомобиля под Псковом

Саморезы торчат из искусственной неровности на улице Мира в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщается в группе микрорайона Пскова Борисовичи в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа микрорайона Борисовичи / «ВКонтакте»

«Аккуратнее на дороге из Крестки в Родину, из лежачего торчат саморезы», - сообщил автор публикации.

На опубликованном снимке видно, что один саморез воткнулся в колесо автомобиля.

Изображение: Яндекс

Автор публикации приложил фотографию места, где находится искусственная неровность.