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Капитальный ремонт четырех улиц в Пскове планируют завершить до октября 2025 года

Капитальный ремонт ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной города Пскова, а также переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним, планируют завершить до октября 2025 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит выполнить подготовительные и дорожные работы на всех улицах, переустройство наружных сетей водоснабжения и хозбытовой канализации, сделать водоотводы. Также необходимо будет провести благоустройство и озеленение территорий.

Все работы необходимо производить в строгом соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости.

Подрядчика определят 27 июля.

Капитальный ремонт четырех улиц заказала администрация города Пскова. Начальная цена контракта - 338 млн 399 тысяч 83 рубля. Источник финансирования – местный бюджет.