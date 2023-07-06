Капитальный ремонт четырех улиц в Пскове планируют завершить до октября 2025 года

Капитальный ремонт ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной города Пскова, а также переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним, планируют завершить до октября 2025 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядной организации предстоит выполнить подготовительные и дорожные работы на всех улицах, переустройство наружных сетей водоснабжения и хозбытовой канализации, сделать водоотводы. Также необходимо будет провести благоустройство и озеленение территорий.
Все работы необходимо производить в строгом соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости.
Подрядчика определят 27 июля.
Капитальный ремонт четырех улиц заказала администрация города Пскова. Начальная цена контракта - 338 млн 399 тысяч 83 рубля. Источник финансирования – местный бюджет.