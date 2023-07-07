АвтоМир / Дороги

Более 50 км федеральных трасс Р-23 и Р-56 обновят в Псковской области

55 километров федеральных трасс Р-23 и Р-56 обновят в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 10 июля подрядная организация приступит к работам на участке федеральной автомобильной дороги Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков в Псковском районе со 105-го по 140-й км. До середины августа там выполнят устройство защитного слоя из литой эмульсионно-минеральной смеси типа «Сларри-Сил» и нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

Такая технология - достаточно эффективное решение для повышения сцепных свойств дорожного покрытия. Также она помогает сохранить его качество, увеличить прочность и устойчивость к воздействию различных факторов, обеспечить его герметичность и продлить срок службы дороги в целом. В прошлом году устройство защитных слоев по этой технологии выполнялось на участке дороги Р-56 со 140-го по 197-й км.

Аналогичные работы подрядчик в середине августа начнет на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь с 481-го по 501-й км в Пустошкинском и Невельском районах. На данном объекте будут выполнены работы по локальному ремонту асфальтобетонного покрытия «картами», с последующим устройством выравнивающего и защитного слоя типа «Сларри-Сил», после чего будет нанесена разметка.

На участках производства работ вводится реверсивное движение с ручным регулированием в соответствии с утвержденной и согласованной схемой. Установлены временные дорожные знаки. Скорость ограничена до 40 км/ч. В учреждении настоятельно рекомендует водителям строго соблюдать установленный скоростной режим, не выезжать на еще закрытые участки, в том числе для того, чтобы уберечь автомобили от получения повреждений в период стабилизации только что уложенного покрытия.

Генеральный подрядчик: АО «ГП РАД».