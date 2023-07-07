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Верхний слой асфальта укладывают в Пушкиногорском районе по нацпроекту

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт автомобильной дороги «Новгородка – Пушкинские горы» в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Трасса ведет к Пушкинским Горам – одной из главных туристических точек региона. Здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Активные работы ведутся с 12 по 24 км трассы. На всем протяжении участка уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день ведется укладка верхнего слоя – уложено более 3 км. Параллельно специалисты занимаются ремонтом существующих автобусных остановок и посадочных площадок.

Дорожникам предстоит отремонтировать пересечения, примыкания, съезды и дорожное полотно на мосту через реку Великая, а также укрепить обочины. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком нанесут дорожную разметку.

Обновлением трассы занимается ООО «АДП» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – около 430 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Срок завершения работ по контракту намечен на конец июля текущего года.

Напомним, в прошлом году в нормативное состояние был приведен участок с 0 км до 12 км, в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» трасса будет обновлена на всем протяжении.