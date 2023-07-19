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Строительство нового тротуара вдоль Рижского проспекта заканчивают в Пскове

Строительство нового тротуара вдоль Рижского проспекта заканчивают в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Осталось установить ограждение и сделать водоотвод. Дорожкой уже активно пользуются псковичи. Обновлен и тротуар между улицами Рокоссовского и Балтийской», – отметил Борис Елкин.

Также заасфальтирована «народная тропа» к светофору, которая в непогоду доставляла неудобство и пешеходам, и коммунальщикам, добавил глава Пскова.