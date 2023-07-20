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Необходимость строительства подземных переходов в Великих Луках объяснил Николай Козловский

Вопрос о необходимости реконструкции перекрёстка проспекта Ленина и улицы Дьяконова и обустройства подземных переходов возник, когда началось строительство автодорожного путепровода в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

«С целью оптимальной организации движения транспорта всё было рассчитано так, чтобы транспорт, в том числе, автомобили экстренных служб, шёл без остановок с путепровода по улице Дьяконова и далее по своему маршруту. Учитывая, что расстояние от тоннеля до перекрёстка составляет триста пятьдесят метров, для того, чтобы транспорт проходил беспрепятственно, проектировщики предложили строительство подземных переходов. Кроме того, в связи с плотной застройкой в городе, нужно обязательно соблюдать экологические требования», - объяснил он.

По словам Николая Козловского, с учётом того, что жителей близлежащих домов необходимо избавить от выхлопных газов машин, ждущих на светофоре, решение о строительстве подземных переходов было самым оптимальным.

«Прежде чем разработать проект подземного перехода, не единожды проводился мониторинг движения транспорта на этом участке. Эти две улицы при сдаче путепровода стали самыми загруженными и по потоку транспорта работали на пределе. Когда началось проектирование путепровода, в городе было зарегистрировано тридцать тысяч единиц транспорта, а сейчас – уже более шестидесяти тысяч. С учётом этой динамики, в проекте заложен расчёт на дальнейшую перспективу», - продолжил глава города.

Кроме того, число автомобилей в городе растёт значительными темпами, а транспортные потоки тоже будут увеличиваться.